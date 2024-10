Hotel era usado como depósito para contrabando em Dourados

A Polícia Federal (PF) realiza, na manhã desta quarta-feira, a operação Toque de Silêncio, em conjunto com a Receita Federal. Os policiais identificaram um hotel na cidade de Dourados, que servia como depósito de produtos oriundos de contrabando.

Durante a operação, os agentes apreenderam ativos financeiros e bens no valor de R$ 3 milhões. Ainda não foi divulgado o número de prisões, mas houve flagrante por transporte ilegal de mercadorias. O hotel, que servia de depósito, foi fechado.

Os policiais encontraram produtos como cigarros, perfumes, eletrônicos, relógios, etc. Os suspeitos afirmaram que iriam armazená-los no hotel e que o sócio-proprietário do estabelecimento teria participação efetiva no crime.

Segundo a PF, os investigados “buscavam esquivar-se da ação policial/fiscal, evitando abordagens policiais ante a proteção constitucional do domicílio e também estabelecer a troca de equipes com divisão de tarefas”. A mercadoria também era dividida durante o transporte, para que, em caso de apreensão, não fosse totalmente perdida.