Jubileu Ordinário de 2025 começa com procissão no dia 29

A Arquidiocese de Campo Grande anunciou a programação para o Jubileu Ordinário de 2025. O tema será “Peregrinos da Esperança” e a abertura das celebrações será realizada no último domingo deste ano (29), com missa e procissão.

A procissão sairá da Paróquia São José, localizada na Rua Pedro Celestino, com destino à Catedral Santo Antônio de Pádua, na esquina da Rua 15 de Novembro com a Rua Calógeras. Os fiéis levarão a cruz histórica, usada pelo Papa João Paulo II, que será o símbolo do jubileu.

O jubileu é celebrado a cada 25 anos. É um ano de celebrações destinado, principalmente, ao perdão e à renovação espiritual. Durante os jubileus, a Igreja Católica concede a indulgência plenária aos peregrinos.

Em 2025, foram definidas as igrejas jubilares que receberão os peregrinos durante todo o ano. Além da Catedral, a lista conta com os santuários Nossa Senhora da Abadia, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, São Judas Tadeu e da Adoração Perpétua.

No interior do estado, as celebrações serão realizadas no Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em Bandeirantes, e no Santuário Santo Antônio de Pádua, em Terenos. As igrejas católicas poderão agendar datas de visita a esses locais.

Durante o ano, serão realizados jubileus destinados a grupos específicos, como enfermos e trabalhadores da saúde, trabalhadores da segurança pública, estudantes e educadores, crianças, idosos etc.

O Jubileu de 2025 será dedicado a resgatar a esperança nos fiéis, segundo o padre Gabriel da Silva Gonçalves. “No mundo, cada vez mais marcado por guerras, divisões, perseguições […] quantas pessoas desesperadas, sem sentido de vida, sem acreditar na humanidade. Então o Papa vem nos chamar a ser os peregrinos”.

O calendário completo ainda será divulgado pela Arquidiocese de Campo Grande.