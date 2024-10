Manoel de Barros é homenageado em evento da ASL

A Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL) realiza uma homenagem ao poeta Manoel de Barros nesta quinta-feira (31), em Campo Grande. O evento terá leituras e conversas sobre a obra do autor, que ocupou a Cadeira 01 da ASL, com a participação dos acadêmicos Elizabeth Fonseca, Henrique de Medeiros e Rubenio Marcelo.

Celebrado como referência poética do Pantanal e de Mato Grosso do Sul, Manoel de Barros será lembrado em uma roda de leitura que destaca sua trajetória e a importância de seu ingresso na Academia. A iniciativa é parte do projeto “Chás e Rodas Acadêmicas”, desenvolvido pela ASL em parceria com a Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura de Mato Grosso do Sul e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). A entrada é gratuita.

O evento também traz apresentações musicais e de artes visuais. No projeto “Música Erudita e suas Fronteiras”, o violonista Marcelo Fernandes, doutor em música pela USP e pró-reitor da UFMS, fará uma apresentação com repertório clássico. A Confraria Sociartista, por meio do projeto “Arte na Academia”, também estará presente com a exposição “Encontros do Cotidiano”, das artistas visuais Gisele Mendonça e Tanara Renck. Após as leituras, a confraternização no foyer da ASL contará com uma performance instrumental de Giovani de Oliveira, músico e compositor.

O evento se une a uma série de homenagens ao poeta, cuja obra marcada pelo lirismo regional e pela linguagem inovadora é reconhecida como um dos grandes legados da poesia brasileira.