Motorista abandona veículo após acidente em rotatória

Um carro foi abandonado na Avenida Toros Puxian, região da Vila Morumbi, após passar direto por uma rotatória e bater em uma árvore. O condutor da picape não foi localizado.

A Polícia Militar foi acionada para apurar o abandono de um veículo e está no local investigando o que pode ter ocorrido. O carro está registrado no nome de uma empresa.

Apesar do forte impacto, que resultou no acionamento dos airbags, não há marcas de sangue no interior do veículo.

O trânsito não foi afetado no local.

Corredores

Recentemente, outro tipo de acidente está ocorrendo com certa frequência na capital. Nesta semana, um carro colidiu com a lateral de um ônibus na Rua Rui Barbosa.

Quem costuma passar pela via reclama que os corredores de ônibus têm causado acidentes. O agente de consignados Lucas Ocampos conta que o estabelecimento onde trabalha mudou de endereço por conta dos transtornos causados pelo corredor. Ele afirma que os acidentes eram comuns.

“A loja ficava entre as ruas Sete e Quinze, e direto tinha acidentes assim. Porque, às vezes, a pessoa vai virar para a esquerda e o ônibus vem. O ônibus não respeita, invade a faixa. Inclusive, nossa loja saiu dali justamente por isso. A gente foi para a Rua 14 por causa desses transtornos”.

O arquiteto e urbanista Fayez Rizk defende a ideia das faixas exclusivas para ônibus, mas afirma que elas foram instaladas sem o devido planejamento. “Mesmo sem sinalização, sem o sistema completo, já teve ônibus que ganhou meia hora de viagem”.

“Falta sinalização adequada. Era para ter um semáforo específico para o ônibus. Então, quando o ônibus chegava, o sinal fechava para todos. Depois que o ônibus saía, o semáforo abria, e você podia fazer a conversão que quisesse, sem risco de ser atropelado. Cadê esse semáforo? Não foi colocado”, complementou.

CLIQUE AQUI e entre no canal de notícias da CBN CG