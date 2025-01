Movimento ainda é tímido, mas papelarias esperam aumento de até 400% nas vendas

Fevereiro é mês de volta às aulas e, nas papelarias de Campo Grande, o movimento ainda é tímido, faltando apenas um mês para a retomada do ano letivo.

Neste mesmo período do ano passado, o faturamento em algumas lojas de Campo Grande estava até R$ 60 mil acima do registrado até agora. A expectativa dos lojistas é que as compras dos materiais escolares sejam intensificadas somente a partir do final do mês.

Assim como a maioria dos pais, Suzanny Lima ainda não começou a pesquisar o preço dos materiais. Nos próximos dias, ela pretende definir onde vai realizar a comprar dos itens escolares. “Como as aulas do meu filho começam dia 10 de fevereiro, eu ainda estou meio tranquila com relação a isso. Vou dar uma pesquisada no centro e em outros lugares que sei que vendem materiais escolares”.

Segundo o consultor técnico Gabriel Ballock, especialista no ramo de papelarias, as vendas devem se intensificar a partir da última semana de janeiro. Apesar do movimento tímido até o momento, a expectativa é superar em 10% o faturamento de 2024.

“Na papelaria, o ‘volta às aulas’ é a galinha dos ovos de ouro. A gente faz um ‘volta às aulas’ bem, vai levando até o final do ano. Aí chega o ‘volta às aulas’, a gente ganha dinheiro de novo”, afirmou Ballock. Segundo o consultor técnico, o setor costuma crescer de 300 a 400% nesse período.

A dica é: sempre que possível, se antecipe. “Venham o quanto antes para as papelarias. Evitem fila, tumulto e garantam a lista completa, porque, conforme vai vendendo, corre o risco de faltar produtos”.

Ouça a reportagem