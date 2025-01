MP apura possíveis irregularidades em honorários pagos pela Prefeitura

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) está investigando possíveis irregularidades no pagamento de honorários advocatícios a servidores públicos da Prefeitura de Campo Grande. A suspeita é de que funcionários, que não são Procuradores Municipais, receberam valores de forma ilegal.

A investigação teve início após a Controladoria-Geral do Município informar a abertura de uma auditoria interna. O levantamento identificou indícios de irregularidades que podem configurar crime de peculato.

O Promotor de Justiça Humberto Lapa Ferri, titular da 32ª Promotoria de Justiça de Campo Grande, determinou a abertura de inquérito civil, depois de apurações preliminares.

O próximo passo é a análise de documentos fornecidos pela Controladoria-Geral e pela Procuradoria-Geral do Município, além de outras diligências necessárias.

Entre as ações determinadas, está a solicitação de informações adicionais ao Tribunal de Contas do Estado, além do testemunho de servidores e procuradores do Município de Campo Grande.

*com informações do MPMS