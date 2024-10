Ônibus movido a GNV será testado no transporte público da Capital

Campo Grande vai começar nos próximos dias o teste de um ônibus movido a Gás Natural Veicular (GNV) no transporte público. O teste vai durar 60 dias, e o veículo fará inicialmente a linha 082, que liga o Terminal Aero Rancho ao Shopping Campo Grande.

A rota em questão foi escolhida por contar com dois terminais de embarque e vias com menos obstáculos, projetadas para corredores do transporte coletivo. Mas o ônibus também vai trafegar por outras rotas, para que seja possível uma análise de desempenho em diferentes condições.

Especialistas avaliarão os dados coletados para determinar a viabilidade econômica, técnica e ambiental do projeto. Entre os itens avaliados estão indicadores de eficiência e a viabilidade do GNV como alternativa ao diesel, considerando as especificidades pontuais, como distâncias, clima e condições de terreno.

O ônibus de modelo K 280 IB 4×2, da fabricante Scania, tem capacidade para transportar 44 passageiros (incluindo pessoa com deficiência), além de contar com ar-condicionado e câmbio automático. O mesmo modelo já passou por bateria de testes em São Paulo, Curitiba e Recife.

A iniciativa é uma ação conjunta entre o Governo do Estado, MSGás, Consórcio Guaicurus e a Prefeitura de Campo Grande. O objetivo do projeto é aumentar a eficiência do transporte e reduzir as emissões de poluentes.

*com informações do Governo do Estado e da Prefeitura de Campo Grande