Prazo para pré-matrículas na rede estadual termina nesta quarta

O período de pré-matrículas nas escolas estaduais de Mato Grosso do Sul termina nesta quarta-feira (8). A etapa é obrigatória tanto para os estudantes que já fazem parte da Rede Estadual de Ensino (REE) quanto para novos alunos.

Após o encerramento da etapa de pré-matrícula, os pais/responsáveis poderão consultar a lista de designação, com os nomes dos estudantes de acordo com as escolas desejadas, no site da Matrícula Digital, que estará disponível no dia 12 de janeiro.

O período para efetivação da matrícula, válido para os estudantes presentes na lista de designação, será entre os dias 13 e 17 de janeiro.

A pré-matrícula pode ser feita pelo site matriculadigital.ms.gov.br, pelos telefones 0800-647-0028 (fixo) e 3314-1212 (celular), ou presencialmente em qualquer escola estadual.

Em Campo Grande, a pré-matrícula também pode ser realizada na sede da Central de Matrículas, localizada na rua Joaquim Murtinho, nº 2.612 – Itanhangá Park.

Para este ano, estão disponíveis 210 mil vagas nas 348 escolas estaduais de Mato Grosso do Sul. O início das aulas está previsto para o dia 17 de fevereiro.

*com informações da Secretaria de Estado de Educação (SED)