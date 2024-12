Projeto Sucuriú avança em Inocência

No pico da obra, estima-se que 14 mil trabalhadores sejam contratados, número que excede a população de Inocência em 66%. Segundo o IBGE, a população da cidade é estimada em 8,4 mil habitantes. No momento atual, que deve ser concluído em maio do próximo ano, a empresa conta com 1,5 mil pessoas empregadas.

“Esse é um marco para o mercado de celulose no mundo. Estamos implantando a maior planta do setor em etapa única, o que reforça nosso compromisso com a eficiência e a inovação”, destacou Theófilo Militão, diretor de Sustentabilidade e Relações Institucionais da Arauco Brasil, durante apresentação do balanço geral das ações da empresa no projeto em 2024.

A Arauco, multinacional chilena do setor florestal, segue avançando com o Projeto Sucuriú, em Inocência. Com um investimento revisado para R$ 27,6 bilhões, a iniciativa promete não apenas gerar desenvolvimento econômico, mas também consolidar a região como referência global em sustentabilidade e inovação.

Com o início das obras, haverá alojamentos, com reforço na segurança pública – tema já debatido junto ao Estado. De acordo com Theófilo, cada alojamento terá um ambulatório para que o sistema de saúde do munícipio e da região não seja sobrecarregado. “A obra está avançando junto com nossa preocupação com temas sociais e ambientais”, finalizou.

Mão de obra capacitada

A capacitação de mão de obra local é outra prioridade. Em parceria com o Senai, cursos são ofertados para qualificar os moradores de acordo com as fases do projeto, incluindo um foco especial na inclusão de mulheres.

“Sabemos que a qualificação é fundamental, especialmente em um estado que já vive quase pleno emprego. Por isso, nossa parceria com o Senai tem sido estratégica para garantir que a população local possa aproveitar as oportunidades geradas pelo projeto”, ressaltou o diretor.

Relacionamento com a comunidade

Para reforçar a conexão com a comunidade, a Arauco deve inaugurar na terça-feira (17), a Casa Arauco, um espaço sustentável que mistura madeira e energia solar. O local oferece informações sobre o projeto, ações ambientais e sociais da empresa, além de aproximar os moradores da realidade da produção de celulose.