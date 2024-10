Quarta-feira é marcada por tempo instável em MS

Campo Grande e outras regiões de Mato Grosso do Sul devem enfrentar, nesta quinta-feira (31), condições climáticas instáveis, com previsões de chuvas e possibilidade de tempestades isoladas. O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) aponta que o Centro e o Sul do estado devem concentrar os maiores volumes de precipitação, com possíveis rajadas de vento e até granizo em algumas áreas. Esses fenômenos ocorrem devido à combinação de umidade elevada e calor, fatores que criam condições favoráveis para a formação de tempestades​

Na Capital, a expectativa é que as chuvas intermitentes ocorram ao longo do dia, podendo ser intensas em alguns momentos. As temperaturas máximas podem atingir 35°C, mantendo o clima quente, típico desta época do ano. As chuvas, além de proporcionarem algum alívio no calor, devem ser acompanhadas de trovoadas isoladas​..

As regiões Centro e Sul de Mato Grosso do Sul, especialmente próximas a cidades como Dourados e Ponta Porã, devem ser as mais afetadas. Nessas áreas, a previsão de temporais inclui ventos fortes e risco de granizo. Segundo o INMET, rajadas de vento com velocidade acima de 60 km/h podem ocorrer, tornando o deslocamento perigoso em alguns momentos e exigindo atenção redobrada dos motoristas nas estradas que cortam o estado​.

O Norte e o Oeste do estado também devem enfrentar pancadas de chuva, mas de forma menos intensa que nas outras regiões. Em locais como Corumbá e Coxim, as chuvas serão acompanhadas de aumento na nebulosidade, mas com uma previsão de céu parcialmente encoberto ao longo do dia. Essas áreas, que sofrem com o clima seco, poderão beneficiar-se da precipitação, ainda que o alívio seja temporário​.