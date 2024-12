Semana começa com mais de 3 mil vagas de emprego abertas

A semana começa com oportunidades de emprego na Capital e em todo o estado. A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferece hoje (9) 2.176 vagas abertas, em 212 profissões. Já a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) tem 3.947 vagas.

Na Funsat, o destaque é para auxiliar de linha de produção, com 222 vagas, além de oportunidades para advogado previdenciário (1), auxiliar administrativo, consultor de vendas (41), motorista carreteiro (33) e operador de caixa (99).

Serão ofertadas vagas exclusivas para PCDs em 10 áreas, como auxiliar de administração (5) e auxiliar de linha de produção (10).

Os interessados podem obter mais informações diretamente na sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória. O atendimento também está disponível pelo telefone (67) 4042-0585, ramal 5800.

A Funtrab oferece oportunidades para vendedor interno (48), promotor de vendas (14), operador de caixa (41) e 24 vagas para açougueiro. Há também 68 vagas para PCDs (assistente de compras (10) e vigilante (32)).

Os interessados podem comparecer à Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, na Rua 13 de Maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego.

Todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.