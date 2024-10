Sistema deve gerenciar as emissões de gases de efeito estufa em MS

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio do Imasul (Instituto de Meio Ambiente), prepara-se para lançar o CarbonControl, uma plataforma digital inovadora para monitorar e gerenciar emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE). Com lançamento previsto para breve, o sistema foi criado para atender à necessidade de um controle mais eficiente e transparente sobre os dados de emissões.

O CarbonControl deve otimizar o processo de registro de emissões, possibilitando um controle mais ágil e eficiente para empresas e cidadãos que realizam atividades com impacto ambiental.

O sistema permitirá o acompanhamento de diversas fontes de emissão de GEE, como a combustão em veículos e indústrias, vazamentos acidentais de gases, emissões da agricultura e mudanças no uso do solo. Além disso, o sistema incluirá a integração com o Cadastro Ambiental Rural de Mato Grosso do Sul (Carms), permitindo que dados de propriedades rurais estejam em conformidade com o GHG Protocol Brasil, utilizado para calcular emissões e remoções.

A novidade foi apresentada na COP28, em Dubai, como parte do plano de Mato Grosso do Sul de se tornar um estado Verde, Próspero, Inclusivo e Digital. Na ocasião, os representantes do estado destacaram que, além do CarbonControl, o governo trabalha no combate ao desmatamento ilegal e na prevenção de incêndios, ambos fatores críticos para a preservação ambiental e a redução das emissões de GEE.

*Com informações do Governo de MS