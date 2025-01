Turista morre afogado no rio Paraná

Um homem de 49 anos morreu afogado no rio Paraná neste final de semana. A vítima e a família moravam na cidade de Nova Londrina/PR e estavam em Anaurilândia a passeio, visitando o balneário municipal. O corpo foi encontrado neste domingo (26), a cerca de 400m de onde ele foi visto pela última vez.

Por volta das 18h30 do sábado (25), o homem teria dito aos familiares que iria tomar banho. Cerca de 30 minutos depois, a família sentiu falta dele e começou a procurá-lo. Em seguida, o Corpo de Bombeiros foi acionado.

As buscas começaram ainda no sábado, mas foram interrompidas devido à baixa visibilidade. Os trabalhos foram retomados logo ao amanhecer, com técnicas de varredura superficial e mergulho.

Segundo o tenente Bruno Santos, do Corpo de Bombeiros Militar de Bataguassu, as equipes se concentraram inicialmente na área indicada pela família, mas o corpo foi localizado em outro local. “Posteriormente começamos uma busca na margem contrária e encontramos a vítima por volta das 16h”.