UEMS recebe evento da Itaipu para criar rede de cooperação socioambiental no MS

Nesta sexta-feira (25), o campus de Dourados da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (UEMS) será palco da criação do Núcleo de Cooperação Socioambiental do Sul do Mato Grosso do Sul, uma iniciativa liderada pela Itaipu Binacional e pelo Itaipu Parquetec.

Os Núcleos de Cooperação Socioambiental atuarão como espaços para o intercâmbio de informações e conhecimentos, com foco na sustentabilidade e nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). A expectativa é que cada núcleo se reúna bimestralmente para discutir e construir projetos colaborativos que auxiliem no enfrentamento de desafios ambientais e sociais.

A criação desse núcleo faz parte de uma série de encontros regionais, que já percorreu 13 cidades desde o início da iniciativa em Curitiba, no dia 11 de setembro. Após Dourados, novas reuniões serão realizadas em Umuarama, Cianorte, Paraíso do Norte e Maringá no mês de novembro.

O evento, que ocorrerá no auditório do Bloco A, começará às 7h e contará com a presença de representantes de cerca de 100 instituições, incluindo municípios, universidades, movimentos sociais e empresas da região. O acesso ao evento será restrito a convidados e à imprensa.

O diretor de Coordenação da Itaipu, Carlos Carboni, estará presente para a abertura, e as atividades seguirão até as 16h. O objetivo do encontro é formalizar o núcleo, que integra o programa Itaipu Mais que Energia, voltado para a governança participativa e a busca de soluções coletivas para desafios como as mudanças climáticas.

