Choque já prendeu 22 pessoas durante operação nacional contra organizações criminosas

O Batalhão de Choque da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul está entre as unidades de segurança que integram a fase decisiva da Operação RENOE (Rede Nacional de Operações Ostensivas Especializadas), uma mobilização coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).

Iniciada na quarta-feira (4), a operação ocorre simultaneamente nos 26 estados e no Distrito Federal, com o objetivo de enfraquecer organizações criminosas em todo o país.

Segundo o comandante do Batalhão de Choque, tenente-coronel Rigoberto Rocha, a operação prendeu 22 pessoas, das quais 11 foram autuadas por tráfico de drogas. Além disso, foram apreendidas sete armas de fogo e cerca de 300 quilos de cocaína. O valor das apreensões ultrapassa os R$ 15 milhões

“Durante a operação, abordamos duas pessoas que ocupavam posições elevadas em organizações criminosas, sendo um em Dourados e outro em Campo Grande. Ambos resistiram à abordagem e entraram em confronto com as equipes policiais, vindo a óbito os dois. Já o restante dos presos foi detido sem resistência”, informou o comandante.

Entre os casos que mais se destacaram está a prisão de um indivíduo com 88 passagens pela polícia e a localização de um depósito contendo 250kg de cocaína na região do Jardim Leblon, em Campo Grande. “Essas apreensões reforçam o foco da operação, que é desarticular o crime organizado e reduzir sua influência na sociedade”, completou o tenente-coronel.

Apesar dos resultados, o comandante Rocha destacou que o combate ao crime organizado exige mais do que ações repressivas. “Precisamos de estratégias que incluam educação, prevenção e políticas públicas que reduzam as condições que levam pessoas ao crime. O papel das forças policiais é garantir a segurança, mas o enfrentamento às causas do problema é um esforço que precisa do envolvimento de toda a sociedade”, concluiu.

Integração nacional e combate estratégico

A RENOE busca unir esforços das polícias militares em todo o Brasil, promovendo a troca de informações entre os estados para facilitar a identificação e prisão de criminosos.

“A comunicação entre as forças policiais é crucial, especialmente em um estado fronteiriço como o nosso, que enfrenta desafios particulares com o tráfico de drogas e o contrabando. As ações coordenadas permitem que criminosos sejam rastreados e combatidos de maneira mais eficiente, mesmo quando se deslocam para outros estados”, destacou o comandante do Comando de Policiamento Especializado, Coronel Marcus Vinicíus Pollet.

A operação segue até 9 de dezembro.