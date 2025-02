Chuva abre cratera em bairro da Capital

Moradores da Rua Fidélis Bucker, no bairro Ramez Tebet, região sul da Capital, enfrentam problemas para transitar pela via, após o surgimento de uma cratera na semana passada.

Durante a chuvarada na semana passada, a tubulação da região ficou a céu aberto, causando indignação dos moradores. Rosideide Gimenez conta que quase toda semana um cano de água e esgoto se abre, causando mau cheiro na região.

A rua é de terra e, com as chuvas, a situação piora e buracos cada vez maiores começam a aparecer. “Quando chove, a gente nem entra, nem sai, porque o ônibus não entra mais aqui”, explica Florentina de Melo, aposentada.

Florentina completa que antes a rua era cascalhada, mas com obras na rede de esgoto, a rua foi revirada e deixada com buracos, atrapalhando a passagem de pedestres e veículos.

Quando chove, a passagem pela rua fica comprometida. Foto: Gerson Wassouf

Florentina acrescenta que motoristas de aplicativo de transporte e táxis também não conseguem atender a população devido a situação das ruas, que ficam escorregadias. A comerciante Ivanês da Silva conta que a situação é comum. “Toda semana que chove tem um carro atolado”, explica.

Em relação às tubulações que foram impactadas após a abertura do buraco, a Águas Guariroba, empresa que fornece água e trata esgoto em Campo Grande, informou que uma equipe foi até o local para realizar a análise da situação.

Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) informa que realizou serviço de manutenção na Rua Fidelis Bucker.

Confira abaixo a nota na íntegra

“A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) informa que realizou serviço de manutenção na Rua Fidelis Bucker no início deste mês. Assim como ocorreu em outras regiões e nesta referida via, é que com as últimas chuvas o trabalho já foi prejudicado. A Secretaria vem executando o trabalho em pontos críticos criados nas últimas chuvas e também retomando a programação diária de manutenção de vias não pavimentadas, como a Fidelis Bucker, conforme cronograma.”