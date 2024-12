Chuva e calor marcam a véspera do Natal em todo o estado

A véspera do Natal será de chuva e calor em todo Mato Grosso do Sul. Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a previsão indica sol e variação de nebulosidade.

Devido ao aquecimento durante o dia e à convergência de umidade, há possibilidade de pancadas de chuva de intensidade fraca a moderada. Não se descarta que, pontualmente, possam ocorrer tempestades mais intensas, acompanhadas de raios e rajadas de vento.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), 52 municípios do estado estão sob aviso de perigo potencial de chuva intensa. Nessas localidades, nas regiões Leste, Norte, Central e Oeste de Mato Grosso do Sul, podem ser registrados acumulados de chuva de até 50 milímetros no dia, com rajadas de vento de até 60 quilômetros por hora.