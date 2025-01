Chuva e calor marcam o final de semana em MS

Previsão de tempo instável em Mato Grosso do Sul neste final de semana, com sol e variação de nebulosidade.

A aproximação e o avanço de uma frente fria, aliada a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica podem provocar chuvas e tempestades, principalmente nas regiões Leste e Central do estado, podendo se estender pelos próximos dias.

O grande destaque do final de semana são as temperaturas em elevação. Os termômetros podem atingir valores próximos aos 37°C e 40°C, principalmente nas regiões Sudoeste e pantaneira, onde a umidade relativa do ar deve ficar entre 20% e 35%

No restante do estado, há possibilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada. E, pontualmente, podem ocorrer chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. Além disso, o aquecimento diurno e umidade favorecem a formação de instabilidades no Estado.

Nas regiões Sul e Sudeste as temperaturas máximas ficam entre 31°C e 36°C. Já no Leste e Norte são esperadas máximas entre 33°C e 36°C.

Em Campo Grande, máximas entre 31°C e 33°C, com ventos variando entre 40 e 60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

Próxima semana

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec-MS) a tendência meteorológica indica que há previsão de chuvas com acumulados entre 40mm e 200mm (desde o dia 23 de janeiro), até a próxima sexta-feira (31).

Os maiores acumulados de chuvas são previstos para as regiões Central, Leste e Nordeste do estado, com valores que podem atingir entre 100mm e 200mm.