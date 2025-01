Chuvas vão ficar abaixo da média e temperatura deve aumentar até abril em MS

O próximo trimestre, entre fevereiro e abril de 2025, deve ter chuvas abaixo da média histórica em Mato Grosso do Sul, enquanto as temperaturas devem atingir marcas acima da média. É o que mostra compilado com tendência meteorológica produzido nesta semana por técnicos do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).

O estudo aponta para um cenário de mudanças climáticas seguindo o que se observa nos últimos anos, com períodos mais longos de estiagem e ondas de calor intenso. As chuvas devem variar entre 400 a 500 mm em grande parte do estado, com exceção das regiões leste/nordeste e oeste, onde a média deve ser entre 300 a 400 mm.

Já as temperaturas médias devem variar entre 24°C a 26°C, com ligeira elevação na região noroeste (26°C a 28°C), enquanto nas regiões sul e sudeste devem ficar entre 22°C a 24°C.

Os técnicos do Cemtec analisaram a previsão probabilística de precipitação e da temperatura do ar a partir do Ensemble da WMO, conjunto de modelos meteorológicos da Organização Mundial de Meteorologia.

Em 2024, Mato Grosso do Sul passou por uma situação de déficit hídrico preocupante, com apenas um município, Bataguassu, registrando chuvas acima da média. Em Amambai, Ponta Porã e Campo Grande, as chuvas foram mais escassas.

Nas primeiras três semanas de janeiro de 2025, as chuvas se mantiveram abaixo da média histórica em todo Estado, segundo os dados coletados pelo Cemtec.