Com 15 anos de carreira, cantor leva pagode para bairros

No quadro CBN Cultural desta sexta-feira (24), O cantor e compositor Andinho Castro compartilhou sua trajetória de 15 anos na música, marcada por superação, inspiração e amor pelo pagode.

Acompanhado de seu cavaquinho, Andinho mostrou que seu som conquista todas as idades e transforma momentos simples em celebrações.

O início no pagode

Andinho não nasceu no meio musical, mas foi influenciado pelas irmãs, que frequentavam ensaios de grupos de pagode. Começou tocando percussão, ainda adolescente, no bairro Jardim Columbia, região norte de Campo Grande. “Eu fui pegando gosto, aprendendo, e logo já estava saindo do bairro para explorar outras oportunidades.”

Depois de participar de outros grupos de pagode, Andinho decidiu seguir carreira solo há seis anos. A motivação veio do incentivo de sua esposa, que hoje também atua como produtora. “Eu pensei em desistir, mas ela disse que eu não poderia parar. Graças a ela, sigo na música.”

Projeto que conecta a comunidade

Atualmente, Andinho participa do projeto “De bar em bairro”, que leva pagode para as comunidades de Campo Grande. “Montamos o som na calçada, levamos um cooler de cerveja e fazemos o pagode acontecer. Começa às 18h e vai até às 23h. A ideia é aproximar as pessoas que nem sempre têm oportunidade de ir ao centro ou a uma casa noturna.”

Locais como Tarumã e Coophavila já receberam as apresentações. O feedback do público tem sido positivo e incentivador.

Confira a entrevista na íntegra: