Com cobertura estadual, Grupo RCN foca em inovação comercial e proximidade com o público

O Grupo RCN promoveu neste sábado (22), no Hotel Flat Afonso Pena, em Campo Grande, a SuperAção Mão na Massa, uma ação de treinamento comercial que reuniu colaboradores das áreas de vendas das unidades de Campo Grande, Dourados, Paranaíba e Três Lagoas.

O encontro marcou um importante momento de alinhamento de estratégias, capacitação e integração entre os profissionais que atuam diretamente na relação com o mercado publicitário.

Durante o evento, o diretor-executivo do Grupo RCN, Estêvão Congro, reforçou que a iniciativa busca fortalecer a atuação do grupo diante do novo momento vivido com a parceria com a Rede Massa.

Estêvão Congro durante o evento – Foto: Luiz Gustavo Soares/Portal RCN67

“A proposta é fazer com que toda a equipe esteja alinhada aos projetos deste ano, com uma defesa clara e objetiva desse novo momento do grupo, por meio de ações com capilaridade e abrangência estadual. Todo o material foi preparado para que nossa equipe esteja apta a apresentar os melhores produtos e projetos aos nossos clientes, patrocinadores e anunciantes”, destacou.

Com a recente chegada do Grupo RCN a Dourados, por meio da Massa FM 90.3, o grupo expandiu sua cobertura para uma das regiões mais populosas de Mato Grosso do Sul.

“Essa integração é fundamental. A aceitação da Massa FM e do portal RCN67 em Dourados tem sido enorme, e esse encontro é uma forma de nivelar o conhecimento e colocar todos na mesma página para que possamos levar ao mercado um trabalho unificado”, acrescentou Estêvão.

Entre os destaques da programação para 2025, estão quatro eventos em parceria com a Amcham Brasil, o fórum RCN Agro em Campo Grande dentro da Expogrande — em colaboração com o LIDE MS — e a ampliação de ações de grande impacto como o sorteio de casas mobiliadas.

“Em 2024, sorteamos uma casa com energia solar e vale-compras de supermercado. Este ano, vamos sortear três casas, somando mais de R$ 1,5 milhão em prêmios”, revelou o diretor-executivo do Grupo RCN.

O diretor-comercial do Grupo RCN, Rodrigo Lopes, enfatizou a importância do evento não só para o alinhamento estratégico, mas também para motivar as equipes.

“Além de aprofundar o conhecimento sobre as mudanças nas bandeiras das rádios e fortalecer o trabalho em rede, com cobertura de cerca de 85% do estado, esse encontro é essencial para integrar o time e alinhar visões. É uma oportunidade de trocar experiências e energias, conhecendo quem até então só falava por telefone ou mensagem.”

Rodrigo Lopes durante o evento – Foto: Luiz Henrique Soares/Portal RCN67

O evento também contou com a participação do diretor-comercial nacional do Grupo Massa, Fabiano Aguiar.

Fabiano Aguiar durante o evento – Foto: Luiz Henrique Soares/Portal RCN67

“É uma gratidão participar desse momento com o Grupo RCN, que nasceu no jornal impresso e hoje é uma plataforma de negócios. A Rede Massa, hoje com quase 80 emissoras e previsão de chegar a 90 até o fim do ano, compartilha desse mesmo DNA de regionalização. Quando nos tornamos rede, temos um exército representando nossas marcas pelo Brasil. Essa troca é fundamental para criar soluções comerciais e oferecer conteúdo que realmente impacta a vida das pessoas.”

Para abrir o encontro com leveza e bom humor, uma apresentação de mágica com o profissional Everton Machado ajudou a quebrar o gelo e engajar os participantes. “Compartilhar algo que estudei e trabalho há 18 anos é sempre gratificante. A mágica relaxa, diverte e ajuda muito na integração.”