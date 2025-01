Com queda de 91% nas movimentações portuárias, leilão pode reverter cenário em Porto Murtinho

Uma estrutura portuária em Porto Murtinho foi arrematada por R$ 30,5 milhões em um leilão realizado no início da semana. A área, que possui mais de 47 mil metros quadrados, inclui três setores e diversos equipamentos, como balanças, elevadores industriais e plataformas de descarga.

O prefeito do município, Nelson Cintra (PSDB), destacou que o leilão trará benefícios para a cidade, especialmente pela ampliação da concorrência e pelo impacto da Rota Bioceânica no valor do porto.

“Esse leilão nos beneficiou muito, pois teremos mais concorrência, o que favorece o desenvolvimento da cidade. Porto Murtinho tem dois grandes diferenciais: o Rio Paraguai e a Rota Bioceânica. Isso representa um grande benefício para a arrecadação do município, além de impulsionar a importação e exportação”, afirmou o prefeito.

O valor final do leilão foi quase o dobro da avaliação inicial, que era de R$ 16,6 milhões. Cintra também apontou que a Rota Bioceânica, que atravessa o município, agregou valor ao terminal portuário.

“O porto ganhará um valor ainda maior com o aumento das exportações. Há grande expectativa para a movimentação de produtos manufaturados, além de mercadorias que chegarão dos portos do Chile e da Argentina. O gasoduto que deve passar por Porto Murtinho também pode aumentar a demanda portuária”, explicou.

O novo dono do terminal portuário ainda não foi oficialmente anunciado.

Queda na movimentação portuária

De acordo com a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), de janeiro a novembro de 2024, foram movimentadas aproximadamente 3 milhões de toneladas de produtos pelos portos de Mato Grosso do Sul. O número representa uma queda de 61% em comparação ao mesmo período de 2023, reflexo da seca do Rio Paraguai.

O principal produto movimentado pelos portos do estado foi o minério de ferro, que representou 91% do total.

Em Porto Murtinho, a movimentação portuária sofreu uma queda ainda mais expressiva, de 91% em 2024. Foram movimentadas apenas 132 mil toneladas, sendo a soja o único produto exportado.