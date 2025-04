Com raízes no agro e no sertanejo, Loubet prepara novo projeto em MS

No ar para todo o Mato Grosso do Sul, o quadro Giro Massa Especial recebeu nesta sexta-feira o cantor e compositor Loubet, um dos grandes nomes do sertanejo moderno com forte ligação com o agro e as tradições do Estado.

Em um bate-papo recheado de histórias, música ao vivo e revelações, o artista falou sobre carreira, inspirações, parcerias e o que projeta para o futuro.

Loubet anunciou o novo projeto da carreira: o DVD “Carapé do Loubet”, que será gravado em julho, em Bela Vista, sua cidade natal. O nome faz referência aos tradicionais bailes que começam no fim da tarde e atravessam a madrugada nas festas de laço do interior sul-mato-grossense.

“Vai ser um projeto diferente, com músicas nacionais que já fizeram sucesso, mas num repertório bem animado, com a nossa cara”, contou.

13 anos de carreira, gratidão e raízes firmes no MS

Ao celebrar 13 anos de carreira, Loubet destacou a gratidão como sentimento predominante. “Sou do interior do MS, de Bela Vista, e chegar onde cheguei, gravar nove DVDs, participar de programas nacionais, fazer shows pelo Brasil todo… É muita gratidão”, disse.

Entre os momentos mais marcantes, ele citou o DVD comemorativo de 10 anos, gravado em Curitiba, e a participação em programas como o Domingo Legal.

O cantor também falou sobre o reconhecimento nacional e a identidade que carrega consigo. Quando questionado sobre qual música escolheria para apresentar ao mundo o estilo Loubet e as raízes sul-mato-grossenses, ele apontou “Alma Gêmea” como uma das mais representativas.

Loubet nos estúdios da Massa FM Campo Grande – Foto: Fernando de Carvalho/Portal RCN 67

“É uma vaneira animada, mas com sentimento. Isso é o sertanejo”, explicou, antes de cantar um trecho ao vivo.

Agro, composições e o futuro

Ligado ao campo desde sempre, Loubet também ressaltou o orgulho de representar o agro, especialmente após o lançamento do DVD “Respeita o Agro”. “Gravamos várias músicas que valorizam o produtor rural. Eu sou isso também”, disse. No repertório, destacou a faixa “Muié, Chapéu e Butina” como símbolo da força e da cultura do interior.

Como compositor, contou sobre a criação da música “Insana”, que considera uma das mais especiais da carreira.

“Consegui expressar amor e desejo sem usar as palavras ‘paixão’ ou ‘coração’. É uma canção diferente, atemporal”, afirmou.

Ainda durante o programa, ele falou sobre sua ligação com outros artistas e compositores de MS, como Maurício Mello, autor da canção “Singular”, que ganhou uma nova versão em inglês em parceria com o cantor Antônio Moraes.

“A versão nova deve ser lançada em breve dentro do projeto Country Life, com produção do Pedro Paulo (PP)”, adiantou.

Bastidores, humor e histórias de palco

Entre uma música e outra, Loubet relembrou momentos marcantes dos bastidores, como a vez em que caiu no palco durante um show lotado, ao lado de Aleksandro (da dupla Conrado e Aleksandro), que faleceu em um trágico acidente de carro em 2022.

“Foi numa festa com mais de 20 mil pessoas, o chão estava escorregadio e fui direto pro chão. O vídeo viralizou”, contou aos risos, mencionando até a repercussão no programa do Danilo Gentili.

Com bom humor, também falou sobre piadas nos bastidores com sua equipe, destacou a importância da segunda voz nos shows — com participação do músico e produtor, Julianno Lopes — e revelou sua admiração por nomes como João Carreiro, Zezé Di Camargo & Luciano, Mato Grosso & Mathias e João Paulo & Daniel.

Três Lagoas, Dourados e o carinho do público

Loubet também foi lembrado por sua participação recente no evento de entrega da promoção Casa dos Sonhos, do Grupo RCN, em Três Lagoas, e aproveitou para agradecer o carinho do público.

“É sempre uma honra fazer parte de momentos assim. A gente sente o calor do povo de verdade”, afirmou.

Planos, vida pessoal e projetos paralelos

Questionado sobre o futuro, Loubet disse estar focado na carreira, mas revelou que tem vontade de empreender fora da música. “A pandemia nos fez repensar muita coisa, mas agora estamos retomando com força. Fechamos parcerias importantes, e 2025 está sendo um ano de colheita”, afirmou.

Sobre filhos e família, disse que “ainda não é o momento, mas tudo vem no tempo certo”.

Antes de encerrar a participação, Loubet presenteou os ouvintes com um trecho da sua nova música de trabalho, em parceria com Israel e Rodolffo, além de cantar clássicos que marcaram sua trajetória.