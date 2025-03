Com trabalhos de 800 artistas, Casa do Artesão terá filial no Bioparque Pantanal

Ao completar 50 anos de existência, a Casa do Artesão – ponto turístico de Campo Grande e que reúne trabalhos de quase 800 artistas – terá uma filial no Bioparque Pantanal, localizado nos altos da avenida Afonso Pena.

Serão 12 m² de puro artesanato sul-mato-grossense, no hall de entrada, e o funcionamento será conforme o horário do Bioparque – de terça a sábado, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h30, nos feriados o horário de atendimento é das 8h30 às 14h30.

A primeira filial da Casa do Artesão será inaugurada no dia 19 de março de 2025, às 10 horas, e integra a programação da 17ª Semana do Artesão, que ocorre de 19 a 25 de março. A realização da feira é do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Cultura (FCMS), em parceria com a Prefeitura de Campo Grande, Secretaria Executiva de Cultura, e o Sebrae/MS.

Segundo a gerente de Desenvolvimento de Atividades Artesanais da FCMS, Katienka Klain, a expectativa é positiva tendo em vista a movimentação no Bioparque. “Essa unidade vem como um presente para os artesãos e a Casa do Artesão de Campo Grande, que no dia 1° de setembro completa 50 anos de existência e ganha sua primeira filial. As expectativas de comercialização são grandes, devido o fluxo de mais de 2.000 pessoas por dia no Bioparque”.

A semana

A Semana é realizada em alusão ao Dia do Artesão (19 de março), criado para fortalecer o artesanato do estado e promover a consolidação como setor econômico sustentável que valoriza a identidade cultural de Mato Grosso do Sul.

A Semana do Artesão objetiva fortalecer o artesanato do estado e promover sua consolidação como setor econômico sustentável que valoriza a identidade cultural de Mato Grosso do Sul, por meio de ações de fomento, geração de renda, capacitação com foco no empreendedorismo, além de atividades que permitem a interação com o público, como as oficinas técnicas de demonstração do fazer artesanal.

*Com informações Governo de MS