Confirmado quinto caso de morcego com raiva na cidade

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) confirmou a identificação de um morcego infectado com raiva, em Campo Grande, este é o quinto caso em 2025. A informação, divulgada nas redes sociais da instituição, foi acompanhada de um alerta para a população, destacando que não há motivos para pânico.

De acordo com a médica veterinária Maria Aparecida Conche Cunha, responsável técnica pelo CCZ, a confirmação serve como reforço para a conscientização sobre os cuidados necessários ao se deparar com morcegos fora do comportamento habitual.

A especialista orienta que, ao encontrar o animal caído no chão ou voando em horários atípicos, o recomendado é evitar qualquer contato físico e tentar isolá-lo para impedir que outros animais se aproximem.

A veterinária também ressalta que, ao avistar um morcego nessas condições, é fundamental acionar imediatamente o CCZ para que a equipe especializada realize a coleta. Em casos de contato direto, a recomendação é buscar atendimento médico o mais rápido possível.

Confira a recomendação:

O CCZ realiza o recolhimento de morcegos, vivos ou mortos, que estejam caídos ou pendurados em locais de fácil acesso.

O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, pelos telefones (67) 3313-5000, 2020-1801 e 2020-1789. Já aos sábados, domingos e feriados, o atendimento é feito pelo número (67) 2020-1794, das 6h às 22h.

Além disso, o CCZ reforça que os morcegos são protegidos por lei federal (Lei nº 9.605/1998) e que a eliminação ou maus-tratos desses animais configuram crime ambiental.