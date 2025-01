Conselho do FCO aprova R$ 187 milhões para investimentos em MS

Na primeira reunião do ano, os integrantes do Conselho Estadual de Investimentos Financiáveis pelo Fundo Constitucional do Centro-Oeste (CEIF/FCO) foram aprovadas 40 cartas-consultas de empresários do agronegócio e de empreendimentos urbanos que buscam recursos financeiros para viabilizar ou ampliar os negócios.

Esses 40 projetos levam investimentos para 20 municípios de Mato Grosso do Sul que somam R$ 187 milhões. Para este ano, o FCO destina para o estado o montante de 2,69 bilhões de reais (R$ 2.690.632.188,00), divididos em partes iguais entre os segmentos Rural e Empresarial.

Na linha FCO Empresarial foram analisadas 23 cartas-consultas que somaram 128 milhões de reais (R$ 128.715.371,38), e no FCO Rural foram 17 solicitações somando 58 milhões de reais (R$ 58.473.622,74).

O setor que teve o maior número de cartas-consultas aprovadas (17) na linha FCO Empresarial, foi Comércio e Serviços, totalizando R$ 20.349.145,76. Entretanto, o setor Infraestrutura Econômica, com apenas uma carta-consulta, teve o maior valor deliberado: R$ 100 milhões.

Os setores Ciência, Tecnologia e Inovação (R$ 4.313.097,50) e Turismo Regional (R$ 2.098.530,12) tiveram uma carta-consulta cada. E a Indústria, com três cartas-consultas, somou quase dois milhões de reais (R$ 1.954.598,00) em pedidos de empréstimos.

Já os pedidos de financiamento pela linha FCO Rural foram divididos da seguinte forma:

Máquinas , com quatro cartas-consultas e valor total de R$ 6.527.300,00;

, com quatro cartas-consultas e valor total de R$ 6.527.300,00; Suínos (1 carta-consulta – R$ 1.195.382,56);

(1 carta-consulta – R$ 1.195.382,56); Irrigação (4 cartas-consultas – R$ 26.465.658,48);

(4 cartas-consultas – R$ 26.465.658,48); Armazenagem (1 carta-consulta – R$ 11.407.899,10);

(1 carta-consulta – R$ 11.407.899,10); Reforma de Pastagens (4 cartas-consultas – R$ 7.713.300,21).

Recursos do FCO em 2024

Em 2024, conforme dados do Banco do Brasil, agente financeiro que administra os recursos do FCO, foram aplicados R$ 2.975.315.649,00 no Estado com recursos do Fundo, distribuídos em 3.578 projetos que contemplaram todos os municípios sul-mato-grossense. Esse valor global se dividiu em R$ 1.935.763.076,00 para o segmento Rural e R$ 1.025.282.578,00 do segmento Empresarial.