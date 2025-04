Conselho Estadual de Segurança Pública é renovado para o biênio 2025-2027

Os novos integrantes do Conselho Estadual de Segurança Pública e Defesa Social (Conesp) foram oficialmente empossados para mandato até 2027. A solenidade ocorreu no auditório da Academia de Polícia Civil (Acadepol), em Campo Grande, na segunda-feira (28).

O colegiado, que tem caráter consultivo e deliberativo é essencial na construção de políticas públicas mais eficientes e conectadas à realidade da população.

Durante a cerimônia, que reuniu representantes do poder público e da sociedade civil, o secretário de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, Antônio Carlos Videira, ressaltou que a pluralidade dos conselheiros garante a representação da sociedade civil e de diversos setores do governo. “Cada voz aqui presente carrega uma vivência essencial para fortalecer a segurança pública em nosso estado”, afirmou.

Criado em 2019, o Conesp atua no fortalecimento da governança na área de segurança e defesa social. Entre suas atribuições estão a proposição de diretrizes para a Política Estadual de Segurança Pública e o estímulo à integração entre os órgãos públicos e a população.

A nova composição inclui representantes da Polícia Civil, Militar e do Corpo de Bombeiros, além de integrantes de instituições como o Ministério Público, Tribunal de Justiça, OAB/MS, Defensoria Pública e entidades da sociedade civil organizada, como associações e federações do setor produtivo.

Com essa estrutura, o Conselho busca promover o diálogo permanente e qualificado, com foco na prevenção e repressão à violência, alinhado à Política Nacional de Segurança Pública.

Conselheiros empossados no Conesp (2025–2027)

Secretaria de Justiça e Segurança Pública

Antônio Carlos Videira (titular)

Ary Carlos Barbosa (suplente)

Secretaria de Governo e Gestão Estratégica

Ana Carolina Araujo Nardes (titular)

Andre Eiji Miyahara Iara (suplente)

Secretaria de Assistência Social e dos Direitos Humanos

Eurídio Ben-Hur Ferreira (titular)

Andréa Lúcia Cavararo Rodrigues (suplente)

Polícia Militar

Renato dos Anjos Garnes (titular)

Neidy Nunes Barbosa Centurião (suplente)

Corpo de Bombeiros Militar

Frederico Reis Pouso Salas (titular)

Adriano Noleto Rampazo (suplente)

Polícia Civil

Lupérsio Degerone Lúcio (titular)

Ricardo Meirelles Bernardinelli (suplente)

Coordenadoria-Geral de Perícia

José de Anchiêta Souza Silva (titular)

Nelson Fermino Junior (suplente)

Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário

Rodrigo Rossi Mariochini (titular)

Luiz Rafael de Melo Alves (suplente)

Superintendência de Assistência Socioeducativa

Tatiana Rezende Nassar (titular)

Mauricio Cesar Lagoa (suplente)

Assembleia Legislativa de MS

Pedro Arlei Caravina (titular)

Luiz Carlos Correia de Lima (suplente)

Tribunal de Justiça de MS

Luiz Felipe Medeiros Vieira (titular)

May Melke Amaral Penteado Siravegna (suplente)

Ministério Público de MS

Douglas Oldegardo Calheiro dos Santos (titular)

Daniele Borghetti Zampiere de Oliveira (suplente)

Defensoria Pública de MS

Mauricio Augusto Barbosa (titular)

Christiane Maria dos Santos Pereira Jucá Interlando (suplente)

Ordem dos Advogados do Brasil – Seção MS

Claudia Elaine Novaes Assumpção Paniago (titular)

Vicente Mota de Souza Lima (suplente)

Federação da Agricultura e Pecuária de MS

Marcelo Bertoni (titular)

Giovana Dias Zampieri de Omena (suplente)

Associação dos Municípios de MS

Thalles Henrique Tomazelli (titular)

Henrique Wancura Budke (suplente)

Associação dos Oficiais Militares Estaduais de MS

Juracy Pereira da Paz (titular)

Marcelo Santos do Amaral (suplente)

Associação dos Delegados de Polícia de MS