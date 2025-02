Consumo de café no Brasil atinge quase 22 milhões de sacas

No período de novembro de 2023 a outubro de 2024, o total do consumo interno do Café do Brasil, atingiu o volume físico equivalente a mais de 21 milhões e 60 quilos de sacas, um aumento de 1,11% em relação ao mesmo período anterior e, ainda, um consumo per capita equivalente a mais de 5 quilos por habitante ao ano. O brasileiro consome, em média, 1.430 xícaras/ano.

Consumo regional

Quando comparado à produção nacional da safra de 2024, que totalizou 54,21 milhões de sacas, o consumo interno corresponde a aproximadamente 40,4% do volume colhido nas cinco regiões do país.

A Região Centro-Oeste teve o consumo de café calculado num volume físico correspondente a 1 milhão e 75 mil sacas, as quais representaram aproximadamente 8% do total do consumo interno no período analisado de novembro de 2023 a outubro de 2024.

Demais regiões

O Sudeste liderou o consumo nacional, registrando 9,13 milhões de sacas, o equivalente a 41,7% da demanda de todo o país. Em seguida, a região Nordeste consumiu 5,89 milhões de sacas, representando 26,9% do total. A terceira posição ficou com a região Sul, cujo consumo atingiu 3,2 milhões de sacas (14,6%).

O Norte registrou um consumo de 1,93 milhão de sacas (8,8%), ocupando a quarta posição, enquanto a Região Centro-Oeste ficou em última posição, com 1,75 milhão de sacas (8% do total).