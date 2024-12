Consumo de tereré pode alterar o efeito de remédio, alerta CRF/MS

Nesta época de festividades natalinas e de Ano Novo, muitas pessoas acabam arriscando a própria saúde com o uso de medicamentos associado ao consumo de bebidas alcoólicas. No entanto, o tereré, consumido ao longo de todo o ano em Mato Grosso do Sul, também pode oferecer riscos e reduzir o efeito dos medicamentos.

Segundo a presidente do Conselho Regional de Farmácia (CRF/MS), Daniely Proença, a prática considerada inofensiva pode agravar determinados quadros de saúde.

“A gente sabe de pessoas que fazem uso de medicamentos, que colocam o medicamento na boca e tomam uma bela ‘cuiada’. A erva-mate é riquíssima em cafeína, então, às vezes, você tem até sintomas porque tem alergia ou alguma reação diferenciada. Ninguém analisa se aquele seu tereré do dia a dia está trazendo esses efeitos”, explicou Daniely.

Durante a conversa, ela falou do trabalho do CRF/MS ao longo deste ano de 2024, da importância do profissional nas orientações sobre o uso de medicamentos e dos desafios enfrentados pelos farmacêuticos no estado.

Acompanhe a entrevista:

