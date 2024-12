Contribuintes têm até esta sexta-feira para negociar dívidas por meio do Refis

CBN Agro

Com aumento de área, previsão é de maior produção das principais culturas de MS

As principais culturas agrícolas de Mato Grosso do Sul [milho, soja e cana-de-açúcar] tiveram aumento da área plantada nesta safra e a previsão é de que o volume colhido também seja maior, em comparação com a safra 2023/2024, mantendo-se as condições climáticas favoráveis. O milho é a cultura que deve ter aumento mais expressivo na […]