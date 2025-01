Coquetel gastronômico reúne o que há de melhor na culinária catalã

O coquetel gastronômico da Catalunha realizado na Real Fábrica de Tapices de Madrid foi um verdadeiro banquete para os sentidos, reunindo o que há de melhor na culinária catalã.

Este evento, que destacou a rica diversidade de sabores e tradições da região, atraiu chefs renomados e amantes da gastronomia. Os convidados tiveram a oportunidade de saborear pratos icônicos, como a “escalivada”, uma salada de vegetais grelhados, camarões do Palamòs, caviar de Lleida, e a famosa “crema catalana”, uma deliciosa sobremesa que remete ao tradicional crème brûlée, dentre muitos outros sabores.

A ambientação da Real Fábrica de Tapices proporcionou um cenário deslumbrante para o coquetel. A arquitetura imponente do local criou um ambiente sofisticado que complementou a experiência gastronômica assinada pelos premiadíssimos irmãos Torres e a Chef Fina Puig Devall do restaurante Les Cols.

Durante o evento, os participantes também puderam desfrutar de uma seleção de vinhos e cavas catalães, selecionados pela melhor Sommellier da Catalunha: Marta Cortizas do El Celler de Can Roca e que harmonizavam perfeitamente com os pratos servidos, elevando ainda mais a proposta gastronômica da noite.