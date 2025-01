Corpo é encontrado às margens do contorno viário em Ponta Porã

Denúncia feita por populares levou a Polícia Militar encontrar corpo às margens do contorno viário, região sul, em Ponta Porã. O achado ocorreu no início da tarde de quinta-feira, 2 de janeiro.

De acordo com as informações, o cadáver do sexo masculino estava enrolado em lona plástica e apresentava avançado estado de decomposição, indicando que foi ´desovado´ há vários dias no local.

O forte odor chamou a atenção de pessoas que realizavam caminhada e resolveram acionar a polícia.

Devido ao estado de decomposição, inicialmente a perícia não conseguiu apurar a causa da morte. Sem identificação, o cadáver foi levado ao IMOL. O cadáver foi encontrado em meio a uma plantação de soja.