Corrida do Agro ocorre neste domingo em Campo Grande

A Corrida do Agro será realizada amanhã (23) em Campo Grande, com largada na sede da Embrapa, às 6h30 e abertura dos portões às 5h. O evento incentiva a prática esportiva e o comércio local, com feira de produtores, food trucks, música e espaço infantil disponíveis.

São percursos de 5 e 10 quilômetros, com pontos de hidratação para os corredores que devem retirar o Kit Atleta na sede da FAMASUL neste sábado (22) das 8h às 17h, apresentando documentos de identificação com foto e levar 2 quilos de alimentos não perecíveis.