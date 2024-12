Crea-MS completa 45 anos de história em semana com palestra e corrida

Com mais de 13 mil profissionais e mais de 6 mil empresas registradas, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul (Crea-MS) completa 45 anos, no dia 13 de dezembro.

Para comemorar a data, a instituição organizou diversas ações, entre elas uma palestra com uma personalidade nacional e uma corrida.

Segundo a presidente do Crea-MS, Vânia Mello, a atuação da organização junto aos filiados tem crescido nos últimos anos.

“A nossa relação tem ficado melhor. O Crea tem buscado essa questão da orientação para mostrar à sociedade que nós não somos um órgão punitivo, mas um órgão orientativo, buscando orientar os profissionais sobre a melhor forma de desenvolver suas atividades. Somos punitivos quando há exercício do leigo. Se identificamos que não há um profissional responsável, estamos sempre buscando identificar esses locais para assegurar que a sociedade está segura, amparada por um profissional”, frisou a presidente.

Diante de algumas dificuldades estruturais de estar em todos as 79 cidades do estado, muitos municípios do interior solicitam que a fiscalização do conselho acompanhe os trabalhos. “Isso traz segurança aos profissionais e também à sociedade local”, destacou.

As celebrações dos 45 anos estão sendo promovidas desde o último dia 9 com a realização da Força-Tarefa Nacional de Fiscalização. A ação contou com a participação de 52 agentes fiscais de 11 estados do Brasil. No estado, a atividade se concentrou em uma indústria de celulose, no município de Ribas do Rio Pardo, e também em sistemas de energia solar fotovoltaica, em Campo Grande.

Na próxima quinta-feira (12), será realizada a palestra com o mineiro Pedro Pimenta, economista e autor do best-seller Superar é Viver. Segundo Vânia, a história de superação de Pedro é motivadora para todos os profissionais.

“O Pedro tem uma história de muita superação. Aos 18 anos, ele teve meningite e precisou amputar os dois braços e as duas pernas. Por meio da vontade de sobreviver e superar tudo isso, ele sempre participou de palestras e eventos voltados para essa questão da reabilitação. Ele conseguiu que um médico dos Estados Unidos lhe propusesse o uso de próteses, com as quais ele realiza todas as atividades atualmente. Ele é a verdadeira superação. Seus irmãos eram engenheiros, e ele se preparava para fazer engenharia, tendo uma ligação forte com a área”.

A palestra gratuita será realizada no dia 12 de dezembro, às 19 horas, no auditório do Crea-MS. As inscrições podem ser feitas no site da instituição.

Encerrando as comemorações, no sábado (14), será realizada a 1ª Corrida da Engenharia, Agronomia e Geociências. A largada está programada para as 16h, em frente ao Conselho (Rua Sebastião Taveira, 268, no bairro São Francisco). As inscrições para a corrida já foram finalizadas. Os atletas podem participar da prova de 5 km ou 10 km, ou ainda da caminhada de 5 km.

Acompanhe a entrevista completa: