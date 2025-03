CRF-MS abre concurso público com salários de até R$ 4,1 mil

O Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul (CRF-MS) lançou um concurso público para o preenchimento de três vagas imediatas e formação de cadastro reserva em cargos de níveis médio, técnico e superior. As oportunidades são para atuação em Campo Grande.

As inscrições seguem até 20 de março de 2025, pelo site do Instituto Quadrix, responsável pela organização do certame. As taxas de inscrição variam entre R$ 58 e R$ 64, com possibilidade de isenção para candidatos que solicitarem o benefício entre os dias 5 e 7 de fevereiro.

Cargos e salários

As vagas ofertadas são para os seguintes cargos:

Assistente Administrativo (2 vagas);

Técnico em Contabilidade;

Advogado;

Contador;

Farmacêutico Fiscal (1 vaga).

Os salários variam de R$ 1.641,00 a R$ 4.133,00, com jornadas de 40 horas semanais. Além da remuneração, os aprovados terão direito a benefícios.

Etapas do concurso

Os candidatos passarão por provas objetiva e discursiva, marcadas para 27 de abril de 2025. Para os cargos de nível superior, haverá também avaliação de títulos. O exame cobrará conhecimentos básicos e específicos de cada função.

O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, conforme necessidade do CRF-MS.

O edital completo e demais informações estão disponíveis no site do Instituto Quadrix.