Curso gratuito no Museu da Imagem e do Som abre portas para quem atua com cinema e vídeo

O Museu da Imagem e do Som (MIS), em Campo Grande, vai sediar entre os dias 24 e 31 de maio um curso gratuito de aperfeiçoamento em técnicas de iluminação voltadas para o cinema e o audiovisual.

A atividade será realizada em dois períodos: das 9h às 11h30 e das 13h30 às 16h, com 20 vagas disponíveis.

Voltado a pessoas com 16 anos ou mais, o curso exige experiência prévia, comprovada por participação em oficinas anteriores realizadas no MIS ou por meio de portfólio, currículo ou biografia.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas entre os dias 8 e 16 de maio, pelo e-mail [email protected]. Os participantes selecionados serão comunicados posteriormente por e-mail.

As aulas serão ministradas pelo professor Felipe Bomfim, que atua nos cursos de Audiovisual e Artes Visuais da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Com doutorado em Multimeios pela UNICAMP e passagem por instituições internacionais, como a Universidade de Leeds, no Reino Unido, e a Universidade de Bolonha, na Itália, Bomfim também assina a direção de fotografia de filmes premiados, como A mulher da casa do arco-íris e Ressuscita-me – A luta vive.

Segundo o professor, o conteúdo da oficina parte de uma proposta de aprofundamento técnico e criativo, indo além da aplicação em produções cinematográficas. “Vamos trabalhar desde a iluminação para entrevistas até a construção de atmosferas visuais em diferentes formatos do audiovisual”, afirma.

A iniciativa é promovida pelo Núcleo de Produção Digital (NPD) de Mato Grosso do Sul e conta com apoio do Ministério da Cultura, Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Fundação de Cultura de MS e Colegiado Audiovisual do Estado.

*Com informações da Fundação de Cultura de MS