Detentas em MS recebem cursos profissionalizantes

Mulheres privadas de liberdade no Sistema Prisional de Mato Grosso do Sul participaram de cursos profissionalizantes com o objetivo de prepará-las para o retorno à sociedade, estimulando a geração de renda de forma digna e diminuindo a reincidência criminal.

A ação é resultado de uma parceria entre o Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) e a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), estimulando a autonomia e a qualificação profissional das mulheres privadas de liberdade.

Em Corumbá, no Estabelecimento Penal Feminino “Carlos Alberto Jonas Giordano”, onze detentas receberam aulas do curso de confecção de bonecas e peças de pano, onde aprenderam técnicas de costura e artesanato.

Em Rio Brilhante, dez presidiárias se qualificaram no curso de processamento de banana, aprendendo a transformar a fruta em chips, doces e farinha, com práticas sustentáveis.

Rodrigo Rossi Maiorchini, diretor-presidente da Agepen, destaca a importância da ação.

“É uma forma de empoderamento, pois elas descobrem habilidades, aprendem uma profissão e saem com mais chances de reconstruir suas trajetórias longe da criminalidade”, afirma.

