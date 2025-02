Direita de MS unida em torno de Bolsonaro

O deputado estadual Coronel David (PL) voltou de Brasília confiante no restabelecimento do direito político do ex-presidente Jair Bolsonaro concorrer às eleições de 2026. Ele teve longa conversa com Bolsonaro e a orientação é pela unidade da força conservadora em Mato Grosso do Sul. A expectativa é do Supremo Tribunal Federal (STF) não condenar o ex-presidente nos vários processos e, sobretudo, na tentativa de Golpe de Estado.

A pressão sobre o ministro do STF, Alexandre de Moraes, dono do processo e algoz de Bolsonaro, é muito grande. Novos fatos surgidos nos Estados Unidos, colocando sob suspeita a interferência do governo Joe Biden nas eleições no Brasil, podem ser ingredientes políticos e jurídicos para livrar o ex-presidente de uma condenação.

O braço direito do presidente Donald Trump, bilionário Elon Musk, postou, dias atrás, na sua rede social X, acusando os Estados Unidos de financiarem a vitória de Lula contra o Jair Bolsonaro nas eleições de 2022.

A postagem de Musk não está mais disponível no Brasil. Teria sido bloqueada por ordem judicial. Agora, essa avaliação sobre o restabelecimento dos direitos políticos de Bolsonaro, por enquanto, tudo não passa de especulação de Brasília. As chances de Bolsonaro vão depender muito do peso da denúncia do procurador-geral da República, Paulo Gonet. A cúpula vê sinais de Gonet pedir o arquivamento dos inquéritos das joias sauditas e da suspeita de falsificação da carteira de vacinação.

Mas não deverá livrar Bolsonaro da denúncia sobre Golpe de Estado. Gonet teria dito a interlocutores que deverá apresentar a denúncia ao STF antes do carnaval e pedirá 28 anos de prisão a Bolsonaro. Esse é o temor dos bolsonaristas. A palavra final será do STF.

O fato do ministro Alexandre de Moraes mandar desbloquear os perfis de vários jornalistas, que fugiram para os Estados Unidos, por estarem com prisão decretada, seria mais um sinal de flexibilização.

O Coronel David disse que a cúpula nacional do PL vê esses sinais de abertura do caminho para Bolsonaro concorrer as próximas eleições. Ele destacou o papel do filho do ex-presidente, deputado federal Eduardo Bolsonaro, de denunciar nos Estados Unidos a censura e perseguição ao seu pai e aliados no Brasil. Eduardo conseguiu apoio de congressistas e do staff do presidente Donald Trump para ajudar livrar o seu pai da prisão.

O Capitão Contar (PRTB) usou as suas redes sociais para declarar apoio irrestrito a Bolsonaro nas eleições presidenciais. E se, eventualmente, o ex-presidente for condenado e continuar inelegível, Contar disse que vai apoiar quem Bolsonaro indicar. Esse será o seu caminho nas eleições de 2026.

Confira a coluna Política em Destaque na íntegra: