Duas atletas de Camapuã perdem a vida e outras ficam feridas em acidente na BR-163

Uma colisão entre uma carreta e um micro-ônibus que transportava jogadoras de futsal feminino de Camapuã foi registrada por volta das 18h deste domingo (8), na BR-163, em um trecho entre Bandeirantes e São Gabriel do Oeste (km 575). O acidente deixou pelo menos 10 pessoas feridas e resultou na morte de duas atletas, Kamilly Camargo, de 20 anos, e Marcela Andressa, de 30 anos.

Além da motorista, o veículo transportava 15 jogadoras do time ABC de futsal feminino de Camapuã, que retornavam de São Gabriel do Oeste, a cerca de 84 km, após participarem de um torneio. As atletas jogaram, ao todo, seis partidas e foram eliminadas na semifinal.

O Diretor de Esportes de Camapuã, Rafael Camargo Montagna, havia viajado com o time até o município vizinho e também estava previsto para voltar com as atletas no mesmo ônibus no fim do dia. Por conta de outro compromisso, ele permaneceu em São Gabriel do Oeste e não voltou junto com as jogadoras, mas foi uma das primeiras pessoas chamadas para socorrer o time após o acidente.

“Uma das meninas que estavam no ônibus e que não se machucou me ligou desesperada após o acidente e fui correndo até lá. Quando cheguei, foi uma cena desesperadora, eu não sabia nem quem ajudar primeiro, muitas meninas feridas, pedindo ajuda, algumas ainda presas às ferragens. No desespero, eu só pensava em ajudar, carregamos macas para as ambulâncias, fizemos todo o possível naquele momento. Mas foi uma cena horrível“, relembra.

Todas as vítimas feridas durante o acidente foram socorridas por equipes da CCR MSVia, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros.

Ainda segundo o diretor de esportes, e também com informações fornecidas pelo município de Camapuã, das atletas feridas durante o acidente, quatro foram hospitalizadas em Camapuã (incluindo a motorista), e uma recebeu alta na manhã desta segunda-feira (9); cinco foram transferidas e estão hospitalizadas, sob cuidados especiais, na Santa Casa de Campo Grande. As famílias das duas atletas que perderam a vida durante a tragédia aguardam a liberação dos corpos.

“A Kamilly era muito nova, acho que foi o primeiro campeonato que ela jogou na vida. Ela estava bem animada, superfeliz e jogou muito bem. A Marcela já era um pouco mais velha, sempre gostou de futebol e participava de todos os campeonatos que podia. Essas meninas estavam muito animadas com o campeonato em São Gabriel do Oeste e saíram felizes com o resultado“, disse Rafael sobre as atletas que não resistiram aos ferimentos após o acidente.

A colisão entre o micro-ônibus e o caminhão ocorreu durante a travessia do veículo com as atletas em um trevo que conectava a BR-163 à BR-060. O objetivo era acessar o retorno para entrar na rodovia sentido ao município de Camapuã, quando o micro-ônibus foi atingido por um caminhão em alta velocidade no local.

De acordo com o prefeito de Camapuã, Manoel Nery, se um radar que havia no local estivesse em funcionamento, o desfecho dessa tragédia poderia ser diferente.

“Esse fim trágico aconteceu por conta da força da colisão. Antes, havia ali um redutor de velocidade, acho que era de 40 km/h, mas, mesmo que fosse de 60 km/h, qualquer um iria passar mais devagar por ali. Não quero transferir a responsabilidade para ninguém, mas com certeza o fim teria sido outro, minimizando os danos ou até mesmo evitando o ocorrido“, afirmou o prefeito.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que havia um radar na BR-163 nessa região, e que ele faz parte de um dos 38 radares instalados antes de a CCR MSVia assumir a operação da rodovia. Eles foram retirados devido à necessidade de atualização de software e hardware conforme a legislação vigente.

“A concessionária iniciou um processo junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para a substituição desses radares por novos modelos que atendam ao Regulamento Técnico Metrológico. Atualmente, o processo encontra-se em trâmite, aguardando as aprovações necessárias para que os novos equipamentos possam ser incorporados ao contrato de concessão da BR-163/MS“, complementou nota da PRF.

Em relação à instalação de radares, de acordo com a CCR MSVia, o contrato de concessão prevê a operação de 13 equipamentos e todos estão em funcionamento. A concessionária informa que outros radares instalados anteriormente e não previstos originalmente no contrato foram desativados para atualização tecnológica, e a Concessionária está em processo junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para a substituição por modelos que atendam às normas atuais mediante inclusão no contrato.

“Enquanto aguarda as aprovações necessárias, a CCR MSVia tem implementado medidas como reforço de sinalização, instalação de sistemas de alerta, e monitoramento intensivo por 477 câmeras. Também continua ativamente na realização de campanhas de conscientização, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal na fiscalização de velocidade por meio de radares portáteis. A CCR MSVia reforça seu compromisso com a segurança viária e com a prestação de serviços de qualidade a todos os usuários da BR-163/MS, em seus 845,4 quilômetros de extensão“, finalizou a nota da concessionária.



Nota Oficial Prefeitura de Camapuã

A Prefeitura de Camapuã se solidariza profundamente com as famílias das vítimas do trágico acidente ocorrido na noite deste domingo (08), na BR-163.

Desde o primeiro momento, a Administração Municipal está oferecendo total apoio às vítimas e às famílias afetadas, garantindo o auxílio necessário para amenizar as dificuldades deste momento tão difícil.

Reiteramos o compromisso com a comunidade, e colocamos toda a equipe à disposição para proporcionar o suporte necessário para que os familiares possam encontrar força para superar este momento.

A Prefeitura decreta luto oficial de três dias no município.