Dupla é presa após tentativa de latrocínio em Campo Grande

A Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos (Derf) de Campo Grande anunciou, nesta sexta-feira (6), a prisão de dois homens responsáveis por crimes violentos em dois bairros da capital.

Os suspeitos, um deles com várias passagens pela polícia, foram capturados enquanto tentavam fugir em direção a Dois Irmãos do Buriti.

O primeiro crime ocorreu no dia 27 de novembro, no bairro Tiradentes. Uma idosa de 74 anos, dona de um pequeno comércio, foi brutalmente agredida durante o assalto, no qual os criminosos levaram frascos de perfume, R$ 500 em dinheiro e um celular.

O segundo caso, registrado no dia 30 de novembro no bairro Vila Santo Eugênio, teve uma vítima esfaqueada cinco vezes. A polícia classificou este último como tentativa de latrocínio.

De acordo com o titular da Derf, Jackson Vale, os suspeitos foram identificados após o primeiro roubo, mas a captura só foi possível na quinta-feira (5). “Ambos agiram com extrema violência. Já tínhamos imagens da motocicleta utilizada nos crimes, e a intensa divulgação ajudou na localização deles em um caminhão com a moto na carroceria”, explicou.

Um dos presos, conhecido como “Cuiabano”, de 36 anos, é apontado como autor das facadas e tem histórico extenso de crimes em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O outro, de 45 anos, não possuía antecedentes, mas, segundo a polícia, foi cooptado pelo comparsa devido ao vício em drogas.

Durante as buscas, os policiais apreenderam a faca usada no ataque, a motocicleta e parte dos itens roubados, incluindo o celular da idosa. Os dois suspeitos confessaram os crimes, mas “Cuiabano” demonstrou frieza ao relatar os detalhes, enquanto o comparsa atribuiu sua participação ao uso de entorpecentes.

Os homens foram indiciados por roubo majorado e tentativa de latrocínio.