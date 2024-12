Durante recesso, Juizado de Trânsito funciona normalmente na Capital

Durante o período de recesso da justiça estadual, entre os dias 20 de dezembro e 6 de janeiro, o Juizado Especial de Trânsito continua atendendo normalmente, em Campo Grande.

O serviço atende os casos urgentes que envolvam demandas relacionadas a infrações de trânsito e acidentes. Os motoristas envolvidos podem ingressar com ações, solicitar audiências ou realizar outras demandas que envolvam o Juizado.

Endereço

O Juizado Especial de Trânsito do MS está localizado na Rua Antônio Corrêa, nº 85, no bairro Jardim Monte Líbano, em Campo Grande. O horário de atendimento no local é das 7h às 22h. Para solicitar atendimento do Juizado de Trânsito na Capital, estão disponíveis o Ligue 159 e o telefone 0800-647-1333.

Interior

Durante este período de recesso forense, nas cidades de Dourados, Corumbá e Três Lagoas, a van do Juizado Especial de Trânsito não realizará atendimentos. As atividades serão retomadas apenas no dia 20 de janeiro.

O serviço

O Juizado de Trânsito é um serviço totalmente gratuito que atende, imediatamente, chamadas referentes a acidentes sem vítimas, no próprio local, com veículos automotores (motos, carros, caminhões e ônibus).

O Juizado é responsável pela solução de conflitos relacionados a infrações de trânsito, acidentes e outras questões que envolvem a legislação de trânsito no estado. A equipe de atendimento é composta por três pessoas: um conciliador, um policial militar e um motorista.

Exceção

É importante lembrar que não há atendimento quando o acidente envolve carros oficiais ou resulta em dano ao patrimônio público (como postes e semáforos), quando ocorrem óbitos ou ferimentos de algum envolvido, ou ainda nos casos em que haja indícios de crime de trânsito, como, por exemplo, conduzir veículo sob a influência de álcool ou entregar a direção de veículo a pessoa não habilitada. Nesses casos, deve ser solicitado o deslocamento de uma viatura da autoridade policial pelo número 190.