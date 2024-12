Edital prevê R$ 1 milhão em recursos da Lei Aldir Blanc para projetos musicais

Agentes culturais da área musical que atuem e residam no Mato Grosso do Sul há pelo menos dois anos poderão participar de processo de seleção do Edital de Chamamento Público nº 27/2024 (clique aqui para acessar), que integra a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB).

O edital já publicado no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul tem como objetivo selecionar projetos culturais na área de música para receber apoio financeiro, visando incentivar as manifestações culturais em todo o estado.

No total, o certame destinará R$ 1 milhão para a execução dos projetos selecionados, sendo R$ 600 mil para a montagem e circulação de novos shows e concertos musicais, e R$ 400 mil para a circulação de espetáculos já existentes. O número inicial de vagas previstas é de 14, com possibilidade de ampliação, caso haja saldo remanescente de outros editais ou rendimentos acumulados.

Critérios de participação e processo de inscrição

Podem se inscrever agentes culturais da área musical que atuem e residam no Mato Grosso do Sul há pelo menos dois anos. Agentes culturais incluem indivíduos ou coletivos responsáveis por criar, produzir e promover manifestações culturais, como músicos, produtores culturais, gestores de espaços culturais e outros profissionais do setor.

As inscrições estarão abertas até o dia 20 de janeiro de 2025. É obrigatório que o proponente escolha apenas uma categoria e apresente documentos que comprovem sua atuação cultural, além de preencher o formulário de inscrição com todas as informações exigidas pelo edital.