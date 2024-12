Eleitos em outubro serão diplomados na próxima semana

Será realizada na próxima quarta-feira (18) a cerimônia de diplomação dos candidatos eleitos nas Eleições 2024, na Capital.

O diploma é o documento que atesta que os candidatos foram eleitos e estão aptos a tomar posse no cargo. A emissão dos diplomas das eleitas e eleitos para os cargos de prefeita, vice-prefeita e vereadores de Campo Grande será realizada pela Junta Eleitoral da 36ª Zona Eleitoral.

O evento, reservado aos diplomandos e seus convidados, será realizado no plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE/MS).

No interior do estado, as cerimônias serão organizadas pelas respectivas zonas eleitorais, cujas datas, horários e locais podem ser consultados no Diário da Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul.

Eleitos

Em Campo Grande, foram eleitas para os cargos de prefeita e vice-prefeita Adriane Lopes (PP) e Camila Oliveira (PP), respectivamente.

Já os vereadores eleitos são os seguintes: Marquinhos Trad (PDT); Rafael Tavares (PL); Carlão (PSB); Silvio Pitu (PSDB); Veterinário Francisco (União); Fábio Rocha (União); Professor Riverton (PP); Junior Coringa (MDB); Dr. Victor Rocha (PSDB); Professor Juari (PSDB); Flavio Cabo Almi (PSDB); Luiza Ribeiro (PT); André Salineiro (PL); Papy (PSDB); Ana Portela (PL); Neto Santos (Republicanos); Maicon Nogueira (PP); Delei Pinheiro (PP); Wilson Lands (Avante); Herculano Borges (Republicanos); Beto Avelar (PP); Doutor Jamal (MDB); Landmark (PT); Clodoilson Pires (Pode); Jean Ferreira (PT); Doutor Lívio (União); Ronilço Guerreiro (Pode); Leinha (Avante) e Otávio Trad (PSD).

