Eleitos na gestão pública municipal serão empossados em solenidade no dia 1º de janeiro

Após a diplomação realizada nesta quarta-feira (18) na Capital, os 29 vereadores eleitos e reeleitos para a Legislatura de 2025 a 2028, a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, e a vice-prefeita Camilla Nascimento serão empossados em solenidade no dia 1º de janeiro. O evento será realizado às 16h no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo.

Serão empossados Marquinhos Trad, do PDT, Rafael Tavares, do PL, e Carlão, do PSB, Silvio Pitu, do PSDB, Veterinário Francisco, do União, Fábio Rocha, da mesma sigla, Professor Riverton, do PP, Junior Coringa, do MDB, Dr. Victor Rocha, Professor Juari, Papy e Flavio Cabo Almi, do PSDB.

Também Luiza Ribeiro , Landmark e Jean Ferreira, do PT, André Salineiro e Ana Portela, do PL, Neto Santos, do Republicanos, Maicon Nogueira e Delei Pinheiro, ambos do PP, Wilson Lands, do Avante, Herculano Borges, do Republicanos, Beto Avelar, do PP, Doutor Jamal, do MDB, Clodoilson Pires e Ronilço Guerreiro, ambos do Podemos, Doutor Lívio, do União, Leinha, do Avante, e Otávio Trad, do PSD.