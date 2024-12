Eleitos serão diplomados nesta quarta-feira em cerimônia restrita

A prefeita, vice-prefeita e vereadores eleitos em Campo Grande serão diplomados nesta quarta-feira (18), às 19h30, em cerimônia apenas para convidados.

O evento será realizado no plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), no Parque dos Poderes. A cerimônia será conduzida pelo juiz da 36ª Zona eleitoral, Ariovaldo Nantes Corrêa.

Durante a cerimônia, que poderá ser acompanhada pelo canal do TRE-MS no YouTube e pela TV Câmara, será feita a a entrega dos diplomas à prefeita, à vice-prefeita e vereadores eleitos .

Devido à limitação de espaço físico do local, a imprensa poderá acompanhar o evento na área externa do TRE MS, onde haverá espaço para eventuais entrevistas.

Eleitos

Em Campo Grande, foram eleitas para os cargos de prefeita e vice-prefeita Adriane Lopes (PP) e Camila Nascimento (Avante), respectivamente. Adriane venceu as eleições em 2ª turno com 51,45% dos votos válidos.

Na Câmara Municipal, das 29 cadeiras, 15 serão ocupadas por vereadores que conseguiram se reeleger para um novo mandato de quatro anos. A renovação na Casa de Leis será de praticamente 50% a partir de 2025.

*Com informações TRE-MS

