Em ano com assuntos polêmicos na pauta, trabalhos na CCJR seguem com nova presidência na Alems

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), a mais importante da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), passou por mudanças em sua composição. Entre elas, o deputado estadual Pedro Arlei Caravina (PSDB) assumiu a presidência. O parlamentar participou de uma entrevista ao vivo na manhã desta segunda-feira (24), durante o Jornal CBN Campo Grande, e falou sobre os trabalhos na comissão neste início de ano, um período em que assuntos de grande discussão devem passar pelo plenário, como a pesca obrigatória no estado, a privatização na área da saúde em Mato Grosso do Sul e a concessão de rodovias federais.

“Eu recebi a CCJR com muitos processos em andamento, um trabalho muito bem feito, e nós já refizemos a distribuição das matérias. Os trabalhos seguem normalmente, e a prioridade é manter as reuniões em dia, sempre priorizando devolver os projetos revisados dentro do prazo, para que tudo transcorra bem ao longo do ano. Sabemos da importância da comissão, ainda mais neste ano, com grandes assuntos a serem debatidos no plenário“, afirmou o deputado.

Confira a entrevista ao vivo: