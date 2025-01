Empreendimentos turísticos da Serra da Bodoquena são alvo de fiscalização da PMA

Policiais ambientais de Campo Grande, Aquidauana, Jardim e Bonito intensificam a fiscalização em empreendimentos turísticos na região da Serra de Bodoquena. Pelo menos 40 propriedades estão na mira das equipes do 1º Batalhão de Polícia Militar Ambiental (PMA/MS).

A ação faz parte da “Operação Piracema” e pretende mitigar os impactos ambientais gerados pela atuação dos empreendimentos e intensa movimentação de turistas em Mato Grosso do Sul, especialmente nos atrativos dos municípios de Bonito, Bodoquena e Jardim, neste período de alta temporada para o setor.

Os agentes da PMA vistoriam as estruturas turísticas que utilizam recursos naturais, se está sendo realizada a destinação adequada de resíduos e cumpridas as condicionantes das licenças ambientais e respeitada a legislação ambiental vigente no estado.

As equipes também orientam visitantes, turistas e responsáveis pelos empreendimentos sobre a importância do uso sustentável dos recursos naturais do estado.

Pesca Predatória

A operação também visa combater a pesca predatória. Paralelamente à fiscalização em balneários da região, a PMA realiza barreiras em estradas vicinais e ações nos pesqueiros locais com foco no combate à pesca ilegal e no transporte de pescado irregular.

Somente na Bacia do Paraguai, os policiais aplicaram multas no valor total de R$ 76.519,00, com a emissão de 26 autos de infração, desde o início da Piracema – período de reprodução dos peixes e proibição da pesca -, em novembro passado.

Além disso, foram apreendidos 278,78 kg de pescado irregular e 110 equipamentos de pesca, como molinetes, carretilhas e caniços simples. A PMA informou que grande parte desse material foi encontrado em ranchos, tablados e nas margens de rios, especialmente em áreas urbanas, reforçando a necessidade da fiscalização contínua.