Empresários cooperados superam com maior facilidade desafios econômicos e climáticos

O cooperativismo tem crescido no mundo e, em Mato Grosso do Sul, está presente em 97,5% do estado. Dos 79 municípios, 77 possuem uma sede ou unidade de atendimento de cooperativa.

Segundo o presidente do Sistema OCB/MS, Celso Ramos Régis, esse perfil demonstra a força da expansão do setor no estado.

“Se você for à prateleira, à gôndola do supermercado ou ao açougue, a maioria dos produtos é feita por uma cooperativa. Se você vai às feiras, aos hortifrutigranjeiros, em especial nas periferias das cidades, todos eles vêm de cooperativas de micro e pequenos produtores da região, por meio da produção das cooperativas da agricultura familiar ou cooperativas de pequenos produtores. Na maioria das vezes, a gente fala em agricultura familiar, porque é uma família que cuida, né? E o cooperativismo, sim, representa já uma parcela muito grande do PIB do Brasil, da economia e, em especial, promove o desenvolvimento local”.

Segundo estimativa do Sistema OCB/MS, atualmente, cerca de 15% do PIB do estado vem das cooperativas. O Sistema em Mato Grosso do Sul possui 136 cooperativas registradas, distribuídas em sete ramos do cooperativismo brasileiro, somando um total de 579.956 cooperados e gerando 14.694 postos de trabalho.

Durante a entrevista, Celso Régis fez um balanço dos desafios de 2024, tanto econômicos quanto climáticos. Segundo ele, apesar do cenário de risco, empreendedores cooperados conseguiram superar as dificuldades do mercado com maior facilidade.

“Nós estamos no mundo globalizado, e os estudos da Organização das Nações Unidas (ONU) demonstram que aquelas pessoas que estavam agregadas em alguma forma de organização econômica superaram esses desafios com maior facilidade. E o grande alavancador desse modelo são as cooperativas do mundo inteiro. Nós já somos um número mínimo de cooperados, praticamente a metade da população do mundo. Estou falando de cerca de 4 bilhões de pessoas. No Mato Grosso do Sul, são 500 mil pessoas associadas a empreendimentos cooperativos, que estão atuando em um modelo organizado de produção […] As nossas cooperativas proporcionaram a esses 500 mil empresários uma maior facilidade para superar os enormes desafios que tivemos em 2024, passando pela questão climática, do câmbio, de preços, mas com sorte, a cooperativa demonstrou e levou a todos os produtores e empresários uma maneira mais eficiente de se precaver das dificuldades que enfrentamos”.

Acompanhe a entrevista completa: