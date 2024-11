Escola da Capital com nova abordagem pedagógica tem alunos aprovados nas principais universidades do Brasil

A Escola Gappe, fundada em 1994 por um grupo de educadoras comprometidas com a formação integral dos alunos, tem conquistado excelentes resultados com sua metodologia inovadora. A base pedagógica é fundamentada nos teóricos Vygotsky e Guy Brousseau, que defendem o conhecimento construtivo, que permite aos alunos a construção do saber de forma ativa.

Focada na construção do conhecimento, a instituição se destaca por sua abordagem que integra teoria e prática, preparando seus alunos para as melhores universidades do Brasil e do exterior. Em entrevista ao CBN Festas e Eventos deste sábado (30), a diretora pedagógica da escola, Ana Christina falou sobre os pilares dessa proposta que tem transformado a educação e levado ex-alunos ao sucesso acadêmico e profissional.

“Com uma educação que integra diferentes áreas do conhecimento, a escola também incentiva o exercício da cidadania e da autonomia. Nosso diferencial é envolver os alunos no processo de aprendizagem, fazendo com que eles se apropriem do conteúdo de forma profunda”, afirma Ana Christina.

O sucesso dessa metodologia é refletido nos resultados obtidos pelos alunos, que frequentemente ganham prêmios em feiras científicas e ingressam nas principais universidades do Brasil e do exterior, como USP, UNICAMP, IME e diversas instituições nos Estados Unidos e na Europa.

A Escola Gappe segue sendo um exemplo de excelência educacional, moldando futuros cidadãos críticos e preparados para os desafios do mundo contemporâneo.

Confira a entrevista na íntegra.

CLIQUE AQUI e entre no canal de notícias da CBN CG