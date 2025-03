Escolas de Samba de Campo Grande encantam público na estreia dos desfiles

O Carnaval de Campo Grande começou com brilho e animação na Praça do Papa. Na noite de segunda-feira (3), quatro escolas de samba entraram na avenida e empolgaram o público com enredos envolventes, fantasias luxuosas e homenagens emocionantes.

A Vila Carvalho abriu os desfiles com o enredo “A força de Dona Inês”, destacando a trajetória da matriarca da escola e a representatividade feminina. Em seguida, a Catedráticos do Samba levou à avenida o tema “Gibiteca: Ler, Cantar e Sambar é Muito Melhor”, exaltando a importância da leitura. Já a Igrejinha homenageou a comunidade quilombola de Furnas do Dionísio. A Herdeiros do Samba encerrou a noite contando a história da escritora corumbaense Nirce Ortega de Oliveira.

A disputa pelo título segue nesta terça-feira (4), quando outras três agremiações desfilam no sambódromo montado na Praça do Papa.

O evento atraiu foliões de todas as idades, como Lúcia Xavier, de 71 anos, que acompanhou o desfile da filha pela Igrejinha. “Foi emocionante vê-la brilhar na avenida”, contou. Já Neil Brasil, com passagens por várias escolas, destacou sua paixão pelo samba. “Desfilei no Rio de Janeiro e aqui não poderia ser diferente. Campo Grande tem um carnaval lindo”, afirmou.

Além do espetáculo na passarela, a estrutura conta com gradis, trio elétrico, sistema de som e reforço na segurança, com atuação da Guarda Civil Metropolitana e da Polícia Militar. Equipes de saúde também estão de prontidão para atender emergências.

*Com informações da Prefeitura de CG